Rugby

Rugby : Novès répond à l’énorme hommage de Mola !

Publié le 24 mai 2021 à 12h35 par A.C.

Guy Novès est revenu sur le récent message d’Ugo Mola, fraichement couronné champion d’Europe avec le Stade Toulousain.

Et de cinq ! Avec sa victoire face à La Rochelle (17-22), le Stade Toulousain est devenu le club le plus titre en Champions Cup avec cinq victoires, dépassant le Leinster. Ainsi, en marge de cette victoire, Ugo Mola a tenu à féliciter son prédécesseur Guy Novès, qui a donc remporté quatre titres européens à la tête du Stade Toulousain. « Je me rends compte de ce que c’est de gagner à ce niveau-là et je ne le pensais pas aussi dur » a expliqué le manager toulousain. « Je me dis, quelque part, que la personne qui était là avant moi à la tête du club, avait quand même une énergie incroyable pour être auréolée de tant de titres en Coupe d’Europe et en championnat ».

« Voir qu'Ugo pense à moi après un titre ça me fait plaisir, ça me touche et j'y suis très sensible »