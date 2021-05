Rugby

Rugby : L’entraîneur de Montpellier rend hommage à ses joueurs !

Publié le 22 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Cinq ans avoir remporté la Challenge Cup pour la première fois de son histoire, Montpellier a récidivé. Ce vendredi, le MHR a battu Leicester en finale.

Alors qu’il n’est pas encore sauvé en Top 14, Montpellier a remporté ce vendredi, contre Leicester (18-17), la Challenge Cup pour la seconde fois de son histoire, cinq ans après son premier succès. Sur la pelouse de Twickenham, Johan Goosen est venu inscrire l’essai de la victoire, après une rencontre indécise, qui avait d’ailleurs vu les deux équipes être à égalité à la pause. Auteurs d’une saison très décevante, les Héraultais s’offrent une vraie bouffée d'oxygène.

«On a tellement eu de difficulté depuis le début de saison»