Rugby

Rugby : Après le sacre de Toulouse, Mola rend hommage... à Novès !

Publié le 24 mai 2021 à 10h35 par A.C.

Ugo Mola, manager du Stade Toulousain, a tenu à féliciter son prédécesseur Guy Novès.

Nombreux se demandaient comment le Stade Toulousain allait rebondir, après le départ de Guy Novès. Pas simple en effet de tourner la page, quand cette page a duré près de 40 ans. Joueur puis entraineur, Novès a mené Toulouse vers les sommets, que ce soit en France ou en Europe. C’est notamment lui qui a remporté les quatre premiers titres européens du club... qui sont désormais au nombre de cinq ! Guidés cette fois par Ugo Mola, les Toulousains ont remporté une nouvelle victoire face à La Rochelle (17-22).

« La personne qui était là avant moi à la tête du club, avait quand même une énergie incroyable »