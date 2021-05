Rugby

Rugby : La joie de Dupont après le sacre européen de Toulouse !

Publié le 23 mai 2021 à 10h35 par A.C.

Antoine Dupont n’a pas caché sa joie, après la victoire du Stade Toulousain sur le Stade Rochelais en finale de la Champions Cup (17-22).

Et de deux ! Au lendemain de la victoire de Montpellier sur Leicester en Challenge Cup (18-17), c’est le Stade Toulousain qui est monté sur le toit de l’Europe, en battant le Stade Rochelais dans un duel 100% français. Une victoire poussive de la part des hommes d’Ugo Mola, qui ont évolué face à des Rochelais réduit, à 14 après une trentaine de minutes seulement et l’expulsion de Levani Botia. Comme souvent cette saison, c’est Antoine Dupont qui a crevé l’écran côté Toulousain.

« Il faut qu’on mesure la chance d’être ici »