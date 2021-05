Rugby

Rugby - XV de France : C’est décidé pour la tournée des Bleus !

Publié le 6 mai 2021 à 22h35 par A.C.

La Fédération française de rugby a communiqué ce jeudi les dates des matchs de l’équipe de France, pour sa tournée australienne.

Avec le Covid-19, rien n’est jamais certain. Ainsi, la tenue de la tournée estivale du XV de France en Australie a souvent été remise en question. Il faut dire que les autorités australiennes sont particulièrement strictes depuis le début de la crise sanitaire, ce qui a logiquement laissé penser à une annulation de la tournée. Bernard Laporte s’est toutefois montré toujours confiant concernant cette série de test-matchs. « Aujourd'hui, la tournée est programmée : les Australiens ont besoin de recettes aussi, comme nous » expliquait fin mars dernier, le président de la Fédération française de rugby. « On espère y aller aussi parce que cette équipe de France n'a jamais joué contre des nations du Sud pour le moment. Elle a un an d'existence et elle ne s'est jamais confrontée au rugby de l'hémisphère Sud. Il nous tarde d'y aller ».

Direction l’Australie, au mois de juillet