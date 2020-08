Rugby

Rugby : XV de France, Calendrier… Ugo Mola réagit à la sortie de Fabien Galthié !

Publié le 10 août 2020 à 12h35 par La rédaction

L’entraîneur du Stade Toulousain Ugo Mola a tenu à réagir, dans les colonnes de Midi Olympique, aux récentes déclarations de Fabien Galthié concernant le nouveau calendrier du XV de France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble surpris de ces déclarations…

Le Rugby français est actuellement déchiré en deux camps. D’un côté, les sympathisants du XV de France, qui soutiennent le nouveau calendrier des Bleus qui prévoit énormément de matchs lors de l’automne, et qui priverait donc les clubs du Top 14 de nombreux internationaux durant cette période. Et de l’autres, les entraîneurs et dirigeants de clubs contre cette décision, qui affirment justement que leurs équipes seraient trop pénalisées par ces absences. Ugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain, fait partie des coachs ouvertement contre ce projet de nouveau calendrier, et il a tenu à réagir aux récentes déclarations du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié…

« Surpris par le timing »