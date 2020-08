Rugby

Rugby : Cette énorme charge à l’encontre de Bernard Laporte !

Publié le 3 août 2020 à 21h35 par A.C.

Jean-Marc Lhermet, véritable icône de l’ASM Clermont Auvergne et colistier de Florian Grill, a violemment critiqué le bilan de Bernard Laporte.

Il s’en est passé des choses, depuis que Bernard Laporte est devenu président de la Fédération française de rugby. Car si n peut reconnaitre une chose à l’ancien entraineur du RCT, c’est qu’il a fait bouger les lignes. Pourtant, ses décisions n’ont pas toujours été bien accueillie. C'est notamment le cas de celles prises concernant le calendrier international et les changements apportés par la récente crise sanitaire du COVID-19.

« C'est une vraie déclaration de guerre »