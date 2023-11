Rugby : Urios pousse un gros coup de gueule contre l'arbitre

Jean de Teyssière

Ce samedi soir, l'ASM Clermont-Auvergne se déplaçait sur la pelouse du Stade toulousain. Les hommes de Christophe Urios sont repartis d'Ernest-Wallon avec une large défaite (31-10) mais le manager clermontois était satisfait du match de ses hommes. En revanche, l'ancien entraîneur de l'UBB a copieusement critiqué l'arbitrage.

Clermont vient d'enchaîner une deuxième défaite de suite, même si face à Toulouse, les hommes de Christophe Urios n'ont pas démérité. Antoine Dupont, de retour à la mêlée après avoir fait les deux derniers matchs à l'ouverture, a même été souvent mis en difficulté par les Clermontois, qui ont régulièrement réussi à le faire reculer...

«Même si on en a pris 30, je suis plutôt fier»

Malgré la lourde défaite de Clermont, Christophe Urios, rapporté par L'Equipe , était satisfait de la prestation de ses joueurs : « Le score est dur pour nous. On a fait le choix de faire bouger les lignes, il le fallait, et on a montré un bon visage. En termes de mentalité, on a été à la hauteur de l'engagement de Toulouse, du match qu'on voulait faire. Dans notre jeu, on était cohérent, mis à part le début de deuxième mi-temps où on se met en difficulté à cause de l'organisation de notre jeu au pied. Même si on en a pris 30, je suis plutôt fier. »

«Depuis le début de la saison, on est mal arbitrés»