Rugby

Rugby - Top 14 : Quand le maire de Toulon valide l’arrivée de Boudjellal dans le football !

Publié le 14 janvier 2020 à 16h35 par B.C.

Alors que Mourad Boudjellal se verrait bien reprendre le Sporting Club de Toulon, Hubert Falco, maire de la ville, voit cette arrivée d’un bon œil.

Alors que l’aventure RCT touche à sa fin pour Mourad Boudjellal, l’ancien propriétaire du club varois s’imagine désormais dans le football. En effet, le président toulonnais a confirmé dans Var-Matin ce mardi son intention de reprendre le Sporting Club de Toulon, actuellement en troisième division, afin de l’amener en Ligue 1 : « Reprendre le Sporting, oui. J’ai donc réfléchi, discuté avec pas mal de monde, dont le maire de Toulon Hubert Falco. J’agis avec son aval. Je lui ai dit qu’avant la fin de son prochain mandat, il assistera à un match de Ligue 1 à Toulon ! Et puis jouer un derby contre l’OM, ce serait beau. J’ai parlé avec Jacques-Henri Eyraud, le président de l’Olympique de Marseille. J’adorerais le battre ! ». Interrogé sur le sujet, Hubert Falco, maire de Toulon, confirme en effet que l’arrivée de Boudjellal serait positive pour le Sporting.

« Il a prouvé son savoir-faire à la tête du RCT et il a largement les capacités pour relancer le Sporting »