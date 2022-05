Rugby

Rugby : Pour Mola, Toulouse n'était pas au niveau du Leinster !

Publié le 14 mai 2022 à 21h35 par La rédaction

Malmené par les Irlandais du Leinster, le Stade Toulousain de Ugo Mola s’est fait éliminer des demi-finales de Coupe d’Europe (40-17) et ne pourra donc pas réaliser un doublé.

Terrible réveil pour le Stade Toulousain. Sorti brutalement en demi-finale de Champions Cup (40-17), les Rouges et noir ne faisaient vraiment pas le poids face à une équipe du Leinster dominatrice du début jusqu'à la fin. Jamais ils n'ont semblé pouvoir revenir au score et les nombreuses fautes d'indiscipline n'ont forcément pas aidé. Désormais, le Stade Toulousain devra se concentrer sur la course pour les phases finales du Top 14, qui s’annonce extrêmement compliquée.

« Trop de choses nous séparaient du Leinster »