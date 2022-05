Rugby

Rugby : Le terrible constat de Dupont après l’élimination du Stade Toulousain !

Publié le 14 mai 2022 à 18h35 par Axel Cornic mis à jour le 14 mai 2022 à 18h38

Le Stade Toulousain d’Antoine Dupont a échoué en demi-finale de la Champions Cup, face à un Leinster intenable (40-17).

Non, les Toulousains ne réaliseront pas le doublé en Champions Cup et surtout, ils ne feront pas la passe de trois face aux Irlandais. Après avoir défait l’Ulster et le Munster, le Stade Toulousain affronté ce dimanche la dernière des provinces irlandaises encore en couse avec le Leinster de Jonathan Sexton. Les choses ont très mal débuté et en dépit d’un sursaut sur un essai en conte d’Antoine Dupont, les Toulousains n’ont pu que subi la domination de leurs adversaires du jour. Le carton jaune d’Emmanuel Meafou n’a forcément pas aidé et le Stade Toulousain quitte donc la compétition européenne.

« On a pris une leçon de pragmatisme et de stratégie »