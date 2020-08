Rugby

Rugby : Lombard annonce un retour à la normale au Stade Français

Publié le 16 août 2020 à 22h35 par A.C. mis à jour le 16 août 2020 à 22h38

Thomas Lombard, directeur général du Stade Français, a expliqué que tout est rentré dans l’ordre.

Le 4 septembre, date de la reprise du Top 14, approche à grands pas. Le match d’ouverture opposera le Stade Français à l’Union Bordeaux-Bègles... mais les choses ne se passent pas comme prévu. Une vingtaine de cas de COVID-19 auraient en effet été décelés au sein du club parisien. Jeudi dernier, des nouveaux tests ont été passés, qui montreraient que la situation est stable, sans aggravations.

« La situation ? Elle est stable. Il n’y a pas d’aggravation »