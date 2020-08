Rugby

Rugby : Patrice Collazo s’enflamme pour la reprise !

Publié le 14 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Ce vendredi, le RC Toulon effectuait sa reprise face à Grenoble ce vendredi en match amical, Patrice Collazo s’est enflammé, avant la rencontre, concernant ce retour sur les terrains…

Patrice Collazo se réjouit de la reprise du Rugby pour son RC Toulon. Ce vendredi, les toulonnais effectuaient leur reprise, en match amical, face à Grenoble. Une reprise 172 jours après la dernière rencontre de Top 14 entre l’Union Bordeaux-Bègles et Castres et du RC Toulon face au Stade Français au mois de mars. Après avoir pris note des 79 pages du document publié par la Ligue, les clubs français ont pu, après autorisation du gouvernement, reprendre par des matchs amicaux ce vendredi en respectant quelques consignes. Et Patrice Collazo s’en réjouit…

« Le rugby reprend enfin ses droits »