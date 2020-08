Rugby

Rugby : Calendrier, XV de France… Ugo Mola pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 10 août 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que le nouveau calendrier international soumis par World Rugby fait actuellement débat au sein du Top 14 et du XV de France, plusieurs dirigeants et entraîneurs du championnat français critiquent ouvertement la décision de la fédération internationale de Rugby. Et Ugo Mola a tenu à pousser un énorme coup de gueule à ce sujet…

Un calendrier qui continue de faire débat. Soumis par World Rugby, le nouveau calendrier international du Rugby est loin de faire l’unanimité chez les dirigeants et entraîneurs du Top 14. Si Raphaël Ibanez a appelé à la solidarité envers le XV de France, les avis divergents à ce nouveau calendrier sont nombreux. C’est notamment le cas d’Ugo Mola, qui estime ne pas pouvoir faire sans ses internationaux aussi fréquemment cette saison…

« C’est quasi suicidaire pour une équipe comme la nôtre »