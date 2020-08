Rugby

Rugby - Top 14 : L’étrange sortie de Collazo sur son avenir...

Publié le 13 août 2020 à 11h35 par A.C.

Patrice Collazo, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2025, semble avoir des grands projets pour le RCT.

En cette période trouble, le RCT a souhaité frapper deux gros coups. Le club varois a en effet récemment prolongé Eben Etzebeth, recrue phare du de l’été dernier et Champion du monde avec l’Afrique du Sud, jusqu’en 2024. Mais la décision forte est surtout la prolongation de Patrice Collazo, jusqu’en 2025. « Je m’étais engagé pour trois saisons et aujourd’hui on est partis sur un nouveau cycle, avec en point de mire le nouveau centre d’entrainement » avait expliqué à l’époque le coach toulonnais, via la chaine YouTube officielle du RCT.

« La dernière fois que j’ai signé un contrat de quatre ans, je suis parti au bout de trois mois… »