Rugby - Top 14 : L’étonnant aveu de Collazo sur Sergio Parisse...

Publié le 13 août 2020 à 9h35 par A.C.

Patrice Collazo a confié ne pas être véritablement un grand fan de Sergio Parisse... avant que ce dernier n’arrive au RCT.

C’est un choix de carrière forcé. Sergio Parisse se voyait terminer sa carrière au Stade Français et faire une dernière apparition avec l’Italie, à la Coupe du monde au Japon, face à la Nouvelle-Zélande. Rien de cela n’est arrivé. Tout d’abord parce que le troisième-ligne a été poussé vers la sortie par Heyneke Meyer à Paris, puis parce que ses adieux avec la Squadra Azzurra ont été repoussés, pour cause de typhon ou plus récemment de crise sanitaire. Il a ainsi rejoint le RCT l’été dernier et, à 36 ans, il a récemment prolongé pour une saison de plus.

« Je n’étais pas très fan du Sergio Parisse des dernières saisons, mais... »