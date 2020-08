Rugby

Rugby - Top 14 : Le patron du RCT s’insurge contre Altrad !

Publié le 8 août 2020 à 20h35 par A.C.

Bernard Lemaitre, président du RCT, ne comprend pas comment Montpellier et Mohed Altrad n’ont été la cible d’aucune sanction sportive.

On ne peut pas vraiment dire que le MHR soit très apprécié, au sein du Top 14. Le club héraultais a en effet été critiqué pour sa politique de recrutement extrêmement dépensière, avec la rupture d’un grand nombre de contrats, visant à financer des nouvelles arrivées et des salaires toujours plus élevés. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, puisque Montpellier a plusieurs fois été poursuivi pour avoir fraudé le salary cap. Cette fois, le club de Mohed Altrad a trouvé un accord à l’amiable, en payant une amende de 3M€.

« Je suis surpris et étonné que la Ligue se prête à des “arrangements” avec les fautifs graves »