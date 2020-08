Rugby

Rugby - Top 14 : Le patron du RCT veut rapidement sortir de la crise...

Publié le 1 août 2020 à 9h35 par A.C.

Bernard Lemaître, président du RCT, s’est exprimé au sujet de la reprise des compétitions et notamment, du rugby.

Le sport reprend peu à peu ses droits. Alors que le football a repris, le rugby va devoir attendre jusqu’au mois de septembre, afin de véritablement revenir à la normale. Les choses ne devraient toutefois pas tout de suite aller au mieux. Le gouvernement a en effet récemment confirmé que les enceintes sportives ne pourront accueillir que 5000 spectateurs au maximum pour prévenir un retour du COVID-19. Une décision compréhensible, vu les circonstances, mais très problématique pour les clubs, privés d’une grosse partie de leurs recettes.

« Personne n’est encore prêt à faire face à ce dilemme »