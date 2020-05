Rugby

Rugby : L’incroyable proposition de Bernard Laporte !

Publié le 10 mai 2020 à 22h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, s’est dit favorable à la création d’un troisième championnat professionnel.

Le courant ne passe pas entre Bernard Laporte et les clubs professionnels. Le président de la Fédération française de rugby a émis le souhait que deux clubs de Fédérale 1 montent en Pro D2, en l’occurrence Albi et Massy. Les président de Top 14 et de Pro D2 se sont pourtant opposés à cette proposition, lors d’un vote opéré récemment. Laporte a pris acte de cette décision, expliquant attendre une plus grande « solidarité » entre les clubs français. Pourtant, il n’a pas abandonné l’affaire pour autant !

« J’ai demandé à la LNR de travailler à une alternative qui serait la création d’un Championnat National à 12 Clubs »