Rugby : Dupont envoie un énorme message aux Bleus de Deschamps avant l'Argentine

En cette année 2022, le sport collectif français brille. Le XV de France a été invaincu ,tandis que les hommes de Didier Deschamps disputent ce dimanche une deuxième finale de Coupe du monde consécutive. Présent en conférence de presse ce vendredi avant d'affronter Sale en Champions Cup, Antoine Dupont a adressé son soutien aux footballeurs et espère bien connaître à son tour une finale de Mondial en 2023.

Depuis l'arrivée de Fabien Galthié à la tête des Bleus , le XV de France monte en puissance et s'affirme désormais comme le grand favori de la Coupe du monde 2023 organisée en France. Avant d'aborder ces échéances internationales, Antoine Dupont est focalisé sur sa saison avec le Stade Toulousain, où il s'apprête à affronter Sale ce dimanche en Champions Cup. Evidemment, le demi de mêlée a été interrogé sur la finale à venir entre l'Argentine et la France au Qatar.

Objectif Coupe du monde 2023

L'année 2023 s'annonce déterminante pour le XV de France. D'abord, Antoine Dupont et ses coéquipiers vont tenter de conserver leur titre au Tournoi des 6 Nations avant de se projeter sur l'objectif principal, la Coupe du monde. Organisée dans l'hexagone, le XV de France n'a jamais semblé si compétitif et figure comme le principal favori de la compétition.

«J'espère vraiment que l'issue sera heureuse pour nous»