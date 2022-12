Rugby : Le départ de Laporte est déjà réclamé

Axel Cornic

Bernard Laporte, président de la FFR, a été accusé de plusieurs infractions par le tribunal de Paris, écopant de deux ans de sursis, d’une amende de 75.000€ et d’une interdiction, mais également à deux d’interdiction d’exercer toute fonction en lien avec le rugby, même bénévolement. Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir ses détracteurs...

Beaucoup de choses vont bouger dans le rugby français, au cours des prochaines heures et des prochains jours. Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, a été condamné par le tribunal de Paris à deux ans de prison avec sursis, mais surtout à deux d’interdiction d’une fonction en lien avec le rugby.

« Les quarante membres du comité directeur doivent en tirer les conclusions et démissionner »

Pour le moment, il a fait appel et reste donc président de la FFR, mais cette situation ne semble pas convaincre Florian Grill, son adversaire lors des dernières élections. « C'est inédit dans le rugby, c'est un tremblement de terre : on n'a jamais vu un président de Fédération condamné à deux ans de prison, même si c'est avec sursis. C'est un choc » a-t-il expliqué, dans un entretien accordé à l’ AFP . « On est à des années-lumière du rugby du quotidien, du rugby des villages, du rugby des clubs... A Ovale Ensemble, on pense que les quarante membres du comité directeur doivent en tirer les conclusions et démissionne r ».

« Les erreurs sont extrêmement lourdes et extrêmement régulières »