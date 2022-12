Rugby : Boudjellal réagit après la condamnation de Laporte

Axel Cornic

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT et donc ancien employeur de Bernard Laporte, s’est exprimé après le verdict du tribunal correctionnel de Paris. Le président de la Fédération française de rugby a écopé de deux ans de prison avec sursis, ainsi que de 75.000€ d’amende. Ayant fait appel, il peut toujours exercer ses fonctions... pour le moment.

A moins d’un an de la Coupe du monde en France, le rugby tricolore traverse une période délicate avec la mise en cause de Bernard Laporte ainsi que de Mohed Altrad, accusé notamment de corruption et de conflit d’intérêts. Le tribunal de Paris a d’ailleurs tranché ce mardi, infligeant 2 ans de prison avec sursis à l’actuel président de la FFR.

« Deux ans de prison avec sursis, c'est lourd »

Proche du clan Laporte, dont il a notamment été l’employeur au RCT par le passé, Mourad Boudjellal ne comprend pas vraiment cette sanction. « Deux ans de prison avec sursis, c'est lourd. Ce n'est pas anodin. Idem pour l'interdiction de toute activité dans le monde du rugby pendant deux ans » a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par L’Equipe . « Heureusement que l'exécution provisoire n'a pas été retenue. Il peut rester président. Cela aurait été injuste qu'il ne puisse pas être présent à la Coupe du monde 2023 organisée en France ».

« S'il a effectivement commis des actes de corruption pour les petites sommes que je lis, c'est le roi des cons ! »

« Je connais les efforts déployés pour que la Coupe du monde ait lieu en France. Il y a consacré des années de sa vie. Il a quitté un contrat à Toulon où il gagnait entre 500 et 600 000 euros par an pour aller à la tête de la Fédération où il touche 0 euro » a poursuivi Boudjellal. « S'il a effectivement commis des actes de corruption pour les petites sommes que je lis, c'est le roi des cons ! Pendant les cinq années où nous avons travaillé ensemble au RCT, il ne m'a jamais proposé aucun montage. Jamais ! ».

« Puisqu'il a fait appel de la décision, Bernard est toujours présumé innocent »