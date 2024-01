Rugby : «Ce n'était plus possible !», Urios en rajoute une couche

Jean de Teyssière

Opposé aux Black Lion en Challenge Cup, l'ASM Clermont-Auvergne s'est facilement imposée, lui permettant d'occuper la deuxième place du classement et d'être en lice pour la qualification. Habitués à encaisser beaucoup d'essais, les hommes de Christophe Urios ont cette fois-ci rendu une copie impeccable, de quoi ravir leur entraîneur, qui n'avait toujours pas digéré la défaite face à son ancienne équipe de l'UBB en Top 14 (35-40).

Arrivé il y a tout juste un an en Auvergne, Christophe Urios bâtit peu à peu son équipe, même s'il partait de loin. Comme à son habitude, l'ancien manager de l'UBB et de Castres est très ambitieux et en demande beaucoup à ses joueurs. La victoire face au Black Lion ce samedi a été bienvenue pour Urios qui avait prévenu ses joueurs.

«On s'est rendu la rencontre plus facile que prévu»

Dans des propos rapportés par Rugbyrama , Christophe Urios était très heureux de la victoire de ses hommes face au Black Lion (3-36) : « Je ne sais pas. Cette victoire est la validation de notre préparation et du sérieux que l'on a mis. Nous avons fait une bonne semaine, j'ai senti tous les joueurs concentrés et on n'a pas pris cette équipe à la légère. On aurait pu souffrir physiquement face au Black Lion, mais on a construit notre victoire avec application. On voulait leur faire mal sur leurs points forts, à savoir le défi physique. On s'est rendu la rencontre plus facile que prévu. »

«Cela fait partie des axes de travail, surtout après la défaite injuste subie contre l'UBB»