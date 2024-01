XV de France : Coup dur pour Galthié, une date est annoncée

La rédaction

Alors qu'il devra déjà composer sans Antoine Dupont pour le tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié va également devoir faire sans son troisième talonneur, Pierre Bourgarit. Lors de la large victoire de La Rochelle contre Leicester (45-12) en Champions Cup ce dimanche, le Maritime s'est blessé à l'épaule gauche. Une blessure qui devrait l'éloigner des terrains entre trois et quatre mois selon son manager, Ronan O'Gara.

Une chose est sûre, Fabien Galthié a dû faire la soupe à la grimace. Déjà privé de son demi de mêlée et capitaine, Antoine Dupont, qui part préparer les JO de Paris avec l'équipe de France à 7, pour le tournoi des 6 Nations, le sélectionneur du XV de France va devoir revoir ses plans au poste de talonneur.

XV de France : Il veut prendre la place d’Antoine Dupont ! https://t.co/SL5JKBZ2z4 pic.twitter.com/aE4e9Wamiy — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Bourgarit se blesse sérieusement à l'épaule gauche

Lors de la rencontre de Champions Cup entre le Stade Rochelais et les Leicester Tigers ce dimanche après-midi (45-12), Pierre Bourgarit est resté au sol à la 47e minute après une tentative de plaquage sur Solomone Kata. Déjà pourri par une blessure à l'épaule gauche le mois dernier, l'international français (14 sélections) a rechuté au même endroit. En pleurs et sous les ovations du public de Marcel-Deflandre, le talonneur maritime a donc été contraint de laisser sa place. Une bien mauvaise nouvelle pour Fabien Galthié et son staff en vue du Tournoi des 6 Nations.

«Mais je dirais trois ou quatre mois au minimum»