XV de France : Il fait une révélation étonnante sur la grande surprise de Galthié !

La rédaction

Ce mercredi, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a dévoilé la liste des 42 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des 6 Nations. S'il n'y a pas eu de grandes surprises, la présence d'Antoine Gibert, demi d'ouverture du Racing 92, en a surpris plus d'un. À ce propos, son coéquipier en club, Hassane Kolingar, a tenu à faire une révélation étonnante à son sujet.

Depuis le début de son mandat à la tête du XV de France, Fabien Galthié n'aime pas trop bouleverser ses habitudes. En vue du Tournoi des 6 Nations, qui débutera le 2 février prochain avec un choc au sommet entre les Bleus et l'Irlande, le sélectionneur a dévoilé la liste des 42 joueurs retenus pour préparer la compétition. Sans grande surprise, Galthié a reconduit une grande majorité des joueurs présents au Mondial. Mais certains éléments vont faire leur première apparition, à l'image d'Antoine Gibert.

XV de France : Dupont se lâche sur Alldritt https://t.co/ohOrrR0W7S pic.twitter.com/jzLWUn9ARB — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

«Pour évacuer la pression, il lâche une petite galette avant les match»

Alors qu'Antoine Hastoy était pressenti pour suppléer Matthieu Jalibert à l'ouverture, Fabien Galthié a finalement préféré le numéro 10 du Racing 92, convaincant depuis le début de la saison. Présent en conférence de presse, Hassane Kolingar, a fait une révélation étonnante sur son coéquipier chez les Ciel et Blanc . « Pour évacuer la pression, il lâche une petite galette avant les matchs. Depuis le vestiaire, on entend les bruits. Avant de vomir, il n'est pas très bien, mais ça va beaucoup mieux ensuite. La technique marche en tout cas ! » .

«J'espère qu'il va jouer avec les Bleus, vraiment»