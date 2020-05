Rugby

Rugby : Dominici à la tête d’un projet à la QSI ?

Publié le 15 mai 2020 à 19h35 par A.C.

Christophe Dominici, ancien ailier du Stade Français et du XV de France, a assuré qu’un milliardaire émirati est très intéressé par un club français.

Depuis l’arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain, le rugby français s’est mis à rêver. Plusieurs observateurs ont en effet commencé à parler d’un projet ambitieux, nourri par des capitaux étrangers, dans le rugby tricolore. Mais où ? En 2017, plusieurs sources ont évoqué un rapprochement entre QSI, propriétaire du PSG et le Stade Français. Cela avait d’ailleurs entrainé la possible fusion avec le Racing 92... finalement avortée.

« Regardez ce qu’ont fait les Qataris au PSG, c’est remarquable…»