Romain Ntamack, le malaise que personne n'a vu

Sans Antoine Dupont, le jeu du Stade Toulousain repose sur les épaules de Romain Ntamack, l’autre grande star de l’équipe. Sauf que l’ouvreur international n'affiche pas son meilleur niveau cette saison, gêné notamment par des problèmes au genou.

« Il a passé une saison difficile »

En cette période délicate, Ntamack peut tout de même compter sur le soutien d’un grand nombre d’observateurs, comme Denis Charvet. « Nous on regarde les matchs et on critique, mais on ne sait pas ce que vit le joueur. Il a passé une saison difficile. Il est très costaud mentalement, mais ça a dû être dur. Il n’a pas été épargné, avec le K.O. qu’il a fait à Toulon... mais Toulouse ne peut pas s’en passer » a déclaré l’ancien international français, au micro de RMC Sport. « Il revient bien, il a fait une bonne fin de saison et contre Bayonne tu ne l’as pas senti sous pression. Je revois du bon Romain ».