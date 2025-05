Romain Ntamack : La réponse cash !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur la performance du Stade Toulousain après la défaite contre l'UBB en demi-finale de la Coupe des champions, Romain Ntamack a réagi aux critiques sur le jeu de son équipe. Un peu agacé, le numéro 10 des Rouge-et-Noir a surtout souligné le réalisme des Bordelais.

Dimanche, les rêves d'un nouveau sacre européen se sont envolés pour le Stade Toulousain qui s'est incliné contre l'UBB en demi-finale de la Coupe des champions dans le choc franco-français. Les Bordelais rejoignent donc Northampton en finale de la compétition. Une sacrée désillusion pour les stadistes, mais Romain Ntamack refuse d'affirmer que l'UBB a largement dominé la rencontre, assurant que les Toulousains ont simplement été moins réalistes.

Ntamack répond aux critiques

« Je ne suis pas d’accord (que l’UBB était au-dessus). Ils sont hyper réalistes, à chaque fois qu’ils viennent dans notre camp, ils marquent. C’est la différence aujourd’hui (dimanche), à chaque fois qu’ils sont entrés dans notre camp, ils ont marqué des points, nous non. Ils sont loin d’être au-dessus de nous, mais aujourd’hui ils ont été beaucoup plus réalistes que nous. C’est ce qui fait la différence dans ces matches-là et ils l’ont fait, pas nous, donc ils sont en finale et pas nous », constait-il après le match au micro de France Télévisions.

«Je ne suis pas d’accord»

Même constat de la part d'Ugo Mola, qui estime que ses joueurs auraient pu faire pencher la balance de leur côté. « Je pense que nous ne sommes pas loin à plusieurs reprises de pouvoir faire basculer la rencontre différemment. Mais au moment où tu marques, où tu reviens, où les Bordelais prennent un carton jaune, tu encaisses systématiquement des points dans la foulée. Il y a plein de petits moments clés du match qui ont tourné en leur faveur », confiait de son côté l'entraîneur du Stade Toulousain en conférence de presse.