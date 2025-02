Ntamack : Son retour est écarté !

Axel Cornic

Expulsé lors de la 1ere journée du Tournoi des 6 Nations, Romain Ntamack a été suspendu pour trois semaines. Un coup dur pour Fabien Galthié, qui n’a pas pu compter sur son ouvreur face à l’Angleterre (26-25) et ne pourra pas l’aligner non plus face à l’Italie, le 23 février prochain.

Après 17 mois d’absences, Romain Ntamack fêtait son grand come-back pour l’ouverture du 6 Nations 2025, avec la réception du Pays de Galles au Stade de France. Mais si le XV de France a déroulé avec une large victoire (23-0), l’ouvreur a reçu un carton rouge pour une faute grossière et s'est retrouvé écarté une nouvelle fois, après la désillusion de la dernière Coupe du Monde.

La boulette de Ntamack

Cette suspension a entrainé des gros débats, puisque certains le voyaient revenir dès la 3e journée du Tournoi des 6 Nations, avec le match face à l’Italie. Pourtant, la commission de discipline de la compétition a annoncé que Romain Ntamack ne sera requalifié qu’à partir du 24 février, soit une dizaine de jours avant le choc face à l’Irlande (8 mars) ! Pas un mot portant du Top 14, avec une journée intercalée qui a débuté ce samedi et qui verra notamment le Stade Toulousain affronter l’ASM Clermont Auvergne.

« On n’a jamais pensé à l’intégrer dans notre effectif »

Ainsi, on a vu ces derniers jours une option inattendue faire surface, avec la possible participation de Ntamack à cette rencontre du Championnat de France. Mais le staff du Stade Toulousain a rapidement écarté un tel scénario. « On n’a jamais pensé à l’intégrer dans notre effectif. La question ne s’est pas posée » a déclaré Virgile Lacombe, l’entraineur des avants toulousains. « Lui déjà mentalement il était touché par ce qui venait de se passer. Très clairement à part l’épauler, on n’a jamais imaginé l’intégrer ».

Jalibert battu, la surprise Ramos ?

Le XV de France devrait donc récupérer un Romain Ntamack en pleine forme, mais son retour est-il vraiment une bonne nouvelle ? En tout cas pas pour Matthieu Jalibert, qui devrait en être la première victime. L’ouvreur de l’UBB avait la chance de totalement se relancer face à l’Angleterre, mettant définitivement derrière lui les polémiques de l’automne. Sauf que sa prestation a été très critiquée, ce qui laisse penser que son homologue toulousain pourrait rapidement retrouver le maillot floqué du 10. A moins que Galthié ne décide de faire confiance à Thomas Ramos, qui lui a toujours apporté grande satisfaction, avec des prestations de très haut niveau.