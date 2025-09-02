L’humiliation face à Antoine Dupont qui lui a fait «honte» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l’UBB, ça fait deux finales de Top 14 de suite perdues face au Stade Toulousain. Alors que les joueurs de Yannick Bru se sont inclinés il y a quelques semaines après prolongations (39-33), en 2024, le revers a été plus sévère. En effet, face à Antoine Dupont et compagnie, l’UBB avait été giflée (59-3). Un revers dont a eu honte Damien Penaud.

La saison dernière, l’UBB a encore une fois échoué en finale du Top 14. Et c’est une nouvelle fois le Stade Toulousain qui a été le bourreau des Bordelais. Une défaite cruelle pour les coéquipiers de Matthieu Jalibert et Maxime Lucu. Alors qu’ils avaient réussi à recoller au score et arracher les prolongations, ils ont finalement craqué, offrant ainsi un nouveau Bouclier de Brennus. Une défaite (39-33) loin d’être aussi humiliante que celle à laquelle on avait pu assister un an auparavant. En effet, en 2024, l’UBB avait été terrassé par le Stade Toulousain avec un cinglant 59-3, grâce notamment à deux essais d'un certain Antoine Dupont.

« On s'est fait humilier » En 2024, Antoine Dupont et ses coéquipiers n’avaient donc fait qu’une bouchée de ceux de Damien Penaud. Une claque terrible pour l’ailier de l’UBB et du XV de France. Revenant sur ce match pour L’Equipe, le Bordelais a avoué : « Le 59-3, j'avais honte. C'était compliqué, même si cette rouste nous a sans doute aidés à rebondir. Maintenant, j'en rigole. C'est le sport, il faut passer à autre chose. On s'est fait humilier. Ça arrive à tout le monde ».