«J’ai signé», Antoine Dupont reçoit un joli cadeau !

Axel Cornic

Toujours absent à cause de sa blessure au genou, Antoine Dupont était à Paris ce jeudi, pour l’annonce du renouvellement du partenariat historique entre son club du Stade Toulousain et Peugeot. L’occasion pour la star française de livrer quelques anecdotes, mais également de pousser un coup de gueule.

Tout le monde se demande quand il va revenir sur les terrains. Pourtant, même avec sa blessure Antoine Dupont est partout. On l’a récemment vu au Parc des Princes pour le match de Ligue 1 entre le PSG et Auxerre, ou encore dans des nombreuses publicités. Et c’est justement pour l’un de ses partenaires qu’il était ce jeudi, à Paris.

« J’ai eu le droit à une Peugeot avant même de participer à mon premier entraînement » Avec Romain Ntamack et le jeune troisième-ligne Leo Banos, le capitaine toulousain participait à l’annonce du partenariat entre son club et Peugeot. Antoine Dupont a d’ailleurs expliqué que son aventure avec la marque automobile a commencé même avant celle avec le Stade Toulousain. « Lorsque j’ai signé au Stade Toulousain, j’ai eu le droit à une Peugeot avant même de participer à mon premier entraînement » a confié le rugbyman de 28 ans.