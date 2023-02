Italie - France : Ce joueur qui peut faire dégoupiller le XV de France

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Ce dimanche, le XV de France débute son Tournoi des 6 Nations à Rome face à un collectif italien en progrès. Mais surtout, les coéquipiers d’Antoine Dupont devront se méfier de la nouvelle pépite du rugby italien : Ange Capuozzo. Le phénomène du Stade Toulousain compte bien marquer les esprits face aux Bleus.

Les observateurs du rugby hexagonal connaissent bien Ange Capuozzo. Ce petit gabarit né en Isère d’un père italien et d’une mère malgache, a déjà crevé l’écran à Grenoble en ProD2 avant de signer cette saison à Toulouse pour goûter aux joutes du Top 14 et de la Champions Cup. Déjà 4 essais en 10 rencontres disputés avec le Stade Toulousain. Ange a rapidement séduit le public d’Ernest-Wallon. Il possède toutes les qualités requises pour le jeu développé par les quintuples champions d’Europe. Un goût aiguisé pour la prise d’initiative, des appuis déroutants, une faim d’intervalle et une belle vitesse de course... A chaque prise de balle, il peut se passer quelque chose qui sort du commun. Et ça, les Bleus le savent. Les Toulousains sont nombreux dans les rangs tricolores. Le message de méfiance est passé.

Décisif avec la Nazionale

Ange Capuozzo a grandi en France. Passé sous les radars des sélections nationales tricolores, c’est finalement l’Italie qui lui tend la main en moins de 20 ans. Dès lors, Capuozzo est un Azzurri. Et ses prestations ont très vite attiré le regard du sélectionneur Néo-Zélandais de la Nazionale Kieran Crowley. Première cape face à l’Ecosse lors du Tournoi des 6 Nations 2022. Entré en jeu à la 45e, il claque un doublé avec deux purs essais de finisseur. Une semaine plus tard, l’Italie s’offre un succès historique à Cardiff. Sa relance folle du fond du parking offre un essai décisif à Edoardo Padovani pour le triomphe de la Nazionale.

Révélation de l’année

En seulement 7 sélections, Ange Capuozzo a déjà marqué 5 essais. Dont trois à l’automne dernier, face à des oppositions de grands standings. Un essai contre l’Afrique du Sud, et surtout un doublé contre l’Australie pour une nouvelle victoire historique de la Nazionale. Encore un coup de rein dévastateur qui lui a valu le titre de révélation internationale de l’année 2022. Désormais, tout le monde le sait. Ange Capuozzo est capable de dynamiter un ballon anodin, trouver un intervalle, ou prendre l’initiative du fond du terrain. Ce qui oblige les Bleus a plus de vigilance. Désormais, les italiens possèdent un joueur capable de renverser un match.