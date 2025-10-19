Fabien Galthié, l’improbable rendez-vous !

Axel Cornic

Dans quelques semaines, le XV de France va entamer sa tournée de novembre, avec le choc très attendu face à l’Afrique du Sud. Les internationaux rejoindront Marcoussis, que Fabien Galthié a toutefois rapidement quitté, pour un évènement assez inattendu.

Tout le monde attend le retour du XV de France. Toujours blessé, Antoine Dupont ne sera pas là, mais les supporters français ont hate de voir leur équipe face à ce qui se fait de mieux ces dernières années. C'est en effet l'Afrique du Sud, devenu le cauchemar des Bleus depuis le dernier Mondial, qui va débarquer au Stade de France.

Galthié part dans le Lot... Mais avant de préparer cette rencontre programmée pour le 8 novembre prochain, Fabien Galthié s’est offert une escapade dans le Lot. Le sélectionneur du XV de France était en effet à Salviac... pour les Championnats de monde de la mique. « Je pense que, par principe, une mique, c’est bon. C’est toujours bon. Là, c’est le très haut niveau ! » a-t-il confié, à La Dépêche du Midi.