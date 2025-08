Dupont - Ntamack : La séparation dans trois ans ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Partenaires au Stade Toulousain ainsi qu'au XV de France, Antoine Dupont et Romain Ntamack font malgré tout des choix différents en ce qui concerne les Jeux Olympiques. Le premier a déjà lancé un appel du pied pour disputer les prochains JO de Los Angeles dans trois ans, contrairement à Ntamack qui ne semble pas du tout attiré par cet objectif.

Et si Antoine Dupont et Romain Ntamack empruntaient des chemins différents dans trois ans, juste le temps pour le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France de préparer de nouveaux les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7 ? Médaillé d'or l'an dernier aux JO de Paris, Dupont semble chaud pour retenter l'expérience en 2028 du côté de Los Angeles. Et ce n'est pas forcément le cas de son compère toulousain, Romain Ntamack.

Ntamack pas chaud pour les JO Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en mars dernier, le demi d'ouverture du XV de France ne semblait absolument pas attiré par la perspective d'une participation aux JO dans trois ans : « Non, parce qu'il faudra passer après l'équipe qui a gagné les JO à Paris. On verra d'ici là, mais non. On a l'impression que c'est facile parce qu'Antoine (Dupont) l'a fait, mais je ne suis pas certain que tout le monde soit capable de faire ça », confiait Romain Ntamack.