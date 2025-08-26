Dupont - Ntamack : Enfin une bonne nouvelle à Toulouse ?

Axel Cornic

Après un nouveau Bouclier de Brennus, le troisième consécutif, le Stade Toulousain s’apprête à démarrer une nouvelle saison. Mais elle est pleine d’interrogations, avec évidemment les longues absences d’Antoine Dupont ou de Peato Mauvaka, sans oublier les doutes autour du retour de Romain Ntamack à son meilleur niveau.

Tout le monde pensait que l’UBB pouvait le faire. Arrivé sur les rotules en finale du Top 14 après une très longue saison, le Stade Toulousain était privé de plusieurs cadres. La blessure d’Antoine Dupont a été un coup dur, mais des nombreuses stars étaient également absentes sur la pelouse du Stade de France en juin dernier. Ils ont pourtant réussi à prolonger leur hégémonie, avec un 24e Bouclier de Brennus.

Le casse-tête du Stade Toulousain Mais comme souvent en sport, le plus dur est à venir. Car une nouvelle saison va démarrer et le Stade Toulousain n’a pas réglé ses problèmes de blessure. Antoine Dupont sera bien entendu absent jusqu’à fin novembre, mais Ugo Mola devra également faire à moins de Peato Mauvaka, qui ne devrait revenir qu’en début d’année 2026. Certains se demandent également si Ntamack sera au rendez-vous dès le début de saison, après son opération au genou de cet été.