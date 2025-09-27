Départ - Polémique : Le coup de gueule de Dupont !

Alexis Brunet

À cause de sa grave blessure, Antoine Dupont ne peut toujours pas disputer le moindre match officiel. Pendant sa convalescence, le demi de mêlée en profite tout de même pour s’adonner à différentes activités et répondre à certaines invitations. Cela déplait à certains qui affirment que le Toulousain se disperse. Ce dernier a décidé de pousser un coup de gueule sur le sujet.

Antoine Dupont doit sans doute trouver le temps très long. Depuis le 8 mars dernier et sa blessure contre l’Irlande (rupture des ligaments croisés du genou droit), le demi de mêlée est malheureusement éloigné des terrains. Le Toulousain aperçoit tout de même le bout du tunnel, car il devrait effectuer son grand retour lors du mois de novembre.

Antoine Dupont s’est rendu aux États-Unis Depuis des mois, Antoine Dupont s’entraîne donc pour revenir le plus vite sur les terrains, mais il s’adonne également à certaines activités en dehors du rugby. Début septembre, le demi de mêlée était d’ailleurs présent à Cupertino aux États-Unis pour assister à la Keynote d’Apple. À cette occasion, il avait d’ailleurs pu s’entretenir avec Tim Cook, PDG de la marque américaine.