XV de France : Une révélation de la Coupe du monde jette un froid sur l’avenir

Axel Cornic

Il ne devait être que la doublure de Julien Marchand, mais Peato Mauvaka a totalement explosé lors de cette Coupe du monde 2023. Le talonneur du Stade Toulousain a été salué par les observateurs du monde entier et même lors du quart de finale perdu par le XV de France, il a encore été au-dessus du lot.

Que ce soit lors de la préparation ou en pleine Coupe du monde, le XV de France a été miné par les blessures. Il y a notamment eu le forfait de Romain Ntamack, mais également la blessure d’Antoine Dupont, qui a tenu en haleine tout le rugby français.

XV de France : Antoine Dupont blessé, «j’ai tout de suite su» https://t.co/j407ZK7YH6 pic.twitter.com/qF6bUGLCcw — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

La surprise de cette Coupe du monde

Mais la plus dommageable semblait être celle de Julien Marchand, blessé dès le premier match face à la Nouvelle-Zélande et qui n’a jamais pu faire son retour. Un mal pour un bien finalement, puisque cela a permis à Peato Mauvaka d’exprimer toute l’étendue de son talent... et quel talent ! L’autre talonneur du Stade Toulousain a tout bonnement été l’un des meilleurs français de la compétition et certaines ont même oublié l’habituel titulaire du poste.

« Pour l’instant, c’est assez dur d’imaginer la suite »