XV de France : Polémique après l’Afrique du Sud, il balance sur l’arbitrage

Le quart de finale entre la France et l’Afrique du Sud (28-29) a donné naissance à énormément de débats, qui ont notamment tourné autour de l’arbitrage de Ben O’Keeffe. Pourtant, certaines voix en France s’élèvent pour déculpabiliser l’arbitre néo-zélandais et c’est notamment le cas de l’ancien troisième-ligne tricolore Patrick Tabacco.

On ne parle que de ça. Depuis l’élimination du XV de France en quart de finale, Ben O’Keeffe semble être la cible numéro 1 du rugby tricolore pour un arbitrage jugé assez partial, voir scandaleux pour certains observateurs. Mais d’autres ne le voient pas de la sorte, avec une vision plus portée sur les fautes françaises.

XV de France : Antoine Dupont blessé, «j’ai tout de suite su» https://t.co/j407ZK7YH6 pic.twitter.com/qF6bUGLCcw — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

« L’arbitre a toujours eu une influence sur le jeu, mais... »

Invité de l’émission viaMidol , Patrick Tabacco a en effet laissé entendre qu’il ne fallait pas accabler l’arbitrage. « J’ai plutôt envie de regarder ce que l’on a fait de mal. C’est plus pragmatique, plus enrichissant, pour l’avenir ça nous sera beaucoup plus porteur. L’arbitre a toujours eu une influence sur le jeu. Aujourd’hui il est assisté et je pense qu’il a été mal assisté » a expliqué l’ancien troisième-ligne du XV de France et surtout du Stade Français.

« Même si bon, vaut mieux que la France sorte maintenant »