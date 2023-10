XV de France : Antoine Dupont blessé, «j’ai tout de suite su»

Axel Cornic

En seulement quelques jours, Frédéric Lauwers est devenu l’homme capable de sauver la France. Le chirurgien a en effet été l’un des hommes les plus connus du pays après la blessure au visage d’Antoine Dupont contre la Namibie (96-0), puisque c’est lui qui l’a opéré et lui a donc permis de revenir à temps pour le quart de finale face à l’Afrique du Sud.

Quand on se souviendra de cette Coupe du monde 2023, le feuilleton Dupont sera sans aucun doute le sujet qui viendra à l’esprit de tout le monde. Le capitaine du XV de France a en effet risqué gros après son contact illicite avec Johan Deysel, puisque sa fracture maxillo-zygomatique aurait pu mettre un terme à sa compétition.

XV de France : Nouveau coup de gueule en direct sur l’arbitrage https://t.co/lrUSda33rl pic.twitter.com/fC3bmRuCh0 — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

« Il y avait une asymétrie assez notable sur le visage du capitaine des Bleus alors qu’il quittait le terrain »

Antoine Dupont est finalement revenu et dans un long entretien accordé à Midi Olympique , son chirurgien est revenu sur ce moment ou toute la France a tremblé, puisqu’il était devant sa télévision lors du match face à la Namibie. « En regardant les images, j’ai tout de suite su qu’Antoine avait une fracture : il y avait une asymétrie assez notable sur le visage du capitaine des Bleus alors qu’il quittait le terrain » a expliqué le professeur Frédéric Lauwers, qui est un amateur de rugby en plus d’être une sommité dans son domaine.

« Peu de temps après, la presse écrivait que je l’avais déjà opéré ! »