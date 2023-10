XV de France : Galthié sait comment surprendre l’Afrique du Sud

Axel Cornic

Ce vendredi, la France comme l’Afrique du Sud ont dévoilé les équipes qui vont s’affronter en quart de finale de la Coupe du monde 2023. En plus de la titularisation d’Antoine Dupont, Fabien Galthié a notamment fait le choix d’un banc à 6 avant et seulement 2 trois-quarts avec le demi de mêlée Maxime Lucu et le polyvalent Yoram Moefana, qui peut jouer au centre comme à l’aile.

C’est l’un des matchs les plus attendus de l’année. Respectivement deuxième et troisième nation au ranking World Rugby, la France et l’Afrique du Sud vont s’affronter ce dimanche au Stade de France. Pour beaucoup d’observateurs c’est l’affiche de cette Coupe du monde, devant même l’autre quart de finale opposant l’Irlande à la Nouvelle-Zélande.

Dupont de retour avec un casque

Le retour d’Antoine Dupont sera évidemment l’un des points centraux de cette rencontre. Touche au visage le 21 septembre dernier, le capitaine du XV de France a d’ailleurs annoncé qu’il jouera avec un casque de protection, comme le lui a fortement conseillé son chirurgien. « C'est un souhait du chirurgien. Je l'ai testé cette semaine, pas de gêne avec. Je suis parti pour le mettre » a confié Dupont ce vendredi, lors de la conférence de presse de présentation d’équipe.

Macalou, le facteur X

Mais comme souvent, ce ne sont pas les titulaires mais plutôt les remplaçants qui pourront faire basculer la rencontre. Et sur ce sujet, Fabien Galthié a surpris avec un banc à six avants ! On peut notamment retrouver les habituels remplaçants de première ligne, une deuxième ligne avec Romain Taofifenua, un troisième-ligne avec François Cros... et Sekou Macalou. Ce dernier est un troisième-ligne de formation, mais il peut également évoluer à l’aile, comme il l’a déjà fait en sélection et en club. Pour rappel, le joker du Stade Français était d’ailleurs rentré derrière lors du dernier France-Afrique du Sud (30-26) à la place de Jonathan Danty et avait était l’un des joueurs du match.