XV de France : Dupont se blesse, il pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Antoine Dupont s'est blessé face à la Namibie jeudi au Stade Vélodrome suite à un plaquage haut de Johan Deysel. Depuis, le Namibien est victime d'harcèlement sur les réseaux sociaux alors que son geste n'était pas intentionnel et que même s'il l'avait été, il n'aurait pas mérité un tel acharnement. Son ancien président a poussé un coup de gueule pour le défendre.

Johan Deysel est victime de cyberharcèlement depuis jeudi soir. Coupable d'un plaquage haut sur Antoine Dupont, le Namibien se retrouve dans le viseur de certains 'supporters' des Bleus suite à la blessure du capitaine du XV de France qu'il a malencontreusement causé. Il avait pourtant tenu à s'excuser suite à cela mais ça n'a pas suffit. Passé par la France, à Colomiers, le Namibien peut compter sur le soutien de son ancien président, furieux après avoir vu les insultes qu'avait reçu son ancien joueur.

EXCLU - XV de France : «Je ne peux pas imaginer une défaite» https://t.co/gM7eyxOXf5 pic.twitter.com/L3Gyu0tayN — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«C'est inimaginable, dégueulasse, les gens sont fous !»

Pour L'Equipe , Alain Carré, le président de Colomiers, a volé au secours de Johan Deysel. « Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais on m'a envoyé des captures d'écran où j'ai vu les insultes et les menaces qu'il a reçues... C'est inimaginable, dégueulasse, les gens sont fous ! Johan n'est vraiment pas un joueur méchant. En cinq ans chez nous, il n'a pas pris le moindre carton rouge (2 en réalité). Sur l'action, on voit qu'il ne maîtrise pas son geste, mais il ne vient pas pour faire mal », a-t-il confié dans le quotidien sportif. Alain Carré pense que Deysel est abattu suite à ce qu'il vient de vivre.

«Il doit être au fond du seau»