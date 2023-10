Fickou sait comment être champion du monde avec le XV de France

Jean de Teyssière

Le XV de France se prépare pour affronter un gros morceau ce dimanche : l'Afrique du Sud. Les Bleus, emmenés par l'infatigable Gaël Fickou ont toutes les cartes en main pour remporter leur première Coupe du monde de leur histoire, après trois échecs en finale (1987, 1999 et 2011). Présent depuis 2013 avec les Bleus, Fickou sait comment la gagner.

Disputer une Coupe du monde, c'est bien. La disputer dans son pays, c'est mieux. C'est ce que sont en train de vivre les joueurs du XV de France, qui doivent désormais passer l'obstacle de l'Afrique du Sud pour accéder à la demi-finale. Avant de croire encore un peu plus à la victoire finale.

«On nous voit comme les favoris avec l’Irlande et l’Afrique du Sud»

Dans une interview accordée au Figaro , le centre Gaël Fickou évoque la chance qu'il a de participer à une Coupe du monde à domicile : « C’est toujours un événement extraordinaire mais, cette fois, on peut en plus le partager avec nos fans. J’ai déjà disputé deux Coupes du monde, mais à l’étranger. Alors, de pouvoir enfin la jouer à domicile, c’est génial. C’est une opportunité de réussir quelque chose d’exceptionnel. Bien sûr. À nous de ne pas en rajouter. La pression vient toute seule via les médias, les supporters… de tout le monde, en fait. On nous voit comme les favoris avec l’Irlande et l’Afrique du Sud. Nous devons le prendre comme une pression positive. Il faut qu’elle nous sublime, pas qu’elle nous freine. »

«Il faut essayer de tout prévoir et, ça, Fabien le fait à merveille…»