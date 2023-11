Désillusion pour le XV de France, Laporte désigne le coupable

Arnaud De Kanel

Cela fait désormais un mois que le XV de France a échoué dans 'sa' Coupe du monde. Battus en quart de finale par l'Afrique du Sud (28-29), les Bleus ont vécu la plus grosse désillusion de leur carrière. Et pour Bernard Laporte, cet échec repose sur la responsabilité d'un homme. Invité de Bartoli Time sur RMC ce dimanche, l'ancien président de la FFR a rejeté la faute sur son successeur Florian Grill, et ce, sans le citer.

Grand favori de la dernière Coupe du monde, le XV de France s'est finalement arrêté en quart de finale, éliminé d'un point par le futur champion du monde, l'Afrique du Sud. Une défaite au goût amer pour les hommes de Fabien Galthié, remontés à cause de l'arbitrage, à l'image d'Antoine Dupont. Selon Bernard Laporte, la faute de cet échec revient à Florian Grill, qu'il n'a pas cité, et ce, parce qu'il n'a pas assez pesé auprès des instances et qu'il a en quelques sortes cassé tout ce qui avait été entrepris auparavant.

Après la Coupe du monde, Dupont galère https://t.co/whQm9ALYz9 pic.twitter.com/ZYcpxCZMXu — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

«Certaines personnes ont tout cassé»

De passage dans l'émission Bartoli Time ce dimanche sur RMC , l'ancien président de la FFR a réglé ses comptes. « Ce Mondial, ça n’a pas été un crève-cœur, mais j’ai été vexé de ne pas avoir été invité pour le match d’ouverture, j’ai trouvé ça scandaleux pour des gens qui, après nous, ont dit vouloir rassembler et fédérer. Et ils n’invitent pas la personne qui est allée chercher la Coupe du monde, alors que cette organisation (au moment de l'attribution, NDLR), on l’avait perdue. En quinze jours j’avais fait en sorte d’inverser la tendance et qu’on obtienne cette Coupe du monde. (…) Cette Coupe du monde, c’est moi. Donc de ne pas avoir été invité, ça m’a blessé. Mais après, cette Coupe du monde, je l’ai vécue avec passion. J’échange toujours avec Fabien Galthié, j’aime cette équipe, je voulais qu’elle gagne. Le rugby français en avait besoin. Je pense que certaines personnes ont tout cassé. On aurait dû être champions du monde. On aurait dû être champions du monde », a martelé Bernard Laporte, avant d'en rajouter une couche, visant toujours Florian Grill, sans le citer.

«Si les gens en place avaient fait le boulot, on aurait dû être champions du monde»