Coupe du monde du rugby : Le XV de France galère et s'explique

Axel Cornic

Après la victoire en ouverture de cette Coupe du monde face aux All Blacks (27-12), Fabien Galthié a fait largement tourner pour la deuxième rencontre dans cette poule A contre l’Uruguay, un adversaire à priori largement à la portée des Français. Mais tout n'a pas été si simple pour les coéquipiers d’Anthony Jelonch, capitaine du soir.

17e nation mondiale, Los Teros semblaient être un adversaire largement à la portée de la 3e nation mondiale au ranking World Rugby. Ils ont pourtant longtemps gêné les Français, semblant à un moment pouvoir même venir sérieusement leur faire peur, alors même que leur objectif principal était le point de bonus offensif. Un objectif qui a échappé au XV de France, puisque la barre de quatre essais n’a pas été atteinte.

« On a essayé de mettre du rythme, mais on n’a pas forcément réussi à scorer »

En marge de cette rencontre sous tension, les joueurs du XV de France ont décidé de garder simplement la victoire, sans vraiment regarder à la prestation. « C'était un match très difficile. On a essayé de mettre du rythme, mais on n’a pas forcément réussi à scorer. On est content de la performance. La compétition continue » a expliqué Maxime Lucu, au micro de TF1 .

