Polémiques à la Coupe du monde de Rugby, le coup de pression de Macron

Le premier week-end e la Coupe du monde n’a pas vraiment été parfait, avec plusieurs polémiques qui ont fait débat, en France comme à l’étranger. Cela a été le cas avec la cérémonie d’ouverture, mais également avec certains problèmes logistiques rencontrés à Marseille, sans parler de la grande polémique des hymnes nationaux.

Il va falloir montrer un meilleur visage lors de ce deuxième week-end de Coupe du monde. Les organisateurs ont en effet rencontré plusieurs problèmes qui n’ont pas manqué de faire réagir à l’étranger. C'est le cas en Angleterre, dont plusieurs supporters n’ont pas pu accéder à temps lors de la rencontre face à l’Argentine, au stade Vélodrome.

Forcément, un an et demi après le désastre de la finale de la Ligue des Champions 2022 au Stade de France et surtout à seulement quelques mois des Jeux Olympique de Paris, l’image renvoyé n’est pas vraiment la bonne. Ainsi, Emmanuel Macron a envoyé un message fort en marge du Conseil des ministres de ce jeudi. Une source du gouvernement a en effet confié à l’ AFP que le président de la République « a demandé de dire les dysfonctionnements, a vérifié que tout le monde était bien mis en tension. Il était très attentif, désireux que les choses se passent maintenant nickel chrome ».

