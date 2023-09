Coupe du monde de Rugby : Un risque pris avec Dupont, la FFR sort du silence

Axel Cornic

Il y a un gros débat qui fait rage autour du possible retour d’Antoine Dupont, blessé au visage lors du dernier match du XV de France en cette Coupe du monde. Certains pensent en effet qu’il ne faut brusquer les choses et préserver la santé du joueur, tandis que d’autres ne pensent qu’à le voir sur le terrain pour disputer un éventuel quart de finale contre l’Afrique du Sud ou l’Irlande.

Tout le monde veut disputer une Coupe du monde à la maison et Antoine Dupont ne fait pas exception. En convalescence après son opération au visage, le capitaine du XV de France a annoncé vouloir tout faire pour revenir en cette Coupe du monde, avec notamment la possibilité de porter un masque de protection.

Fabien Barthez se met au rugby, le XV de France valide ! https://t.co/wG8RF1FPvf pic.twitter.com/epiexjZt32 — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

Dans un long entretien accordé au Parisien , Florian Grill s’est exprimé au sujet des questions sur le retour de Dupont, assurant que la décision finale revenait aux médecins. « Je veux dire et redire ce que le staff répète depuis le début : c’est le chirurgien (le professeur Frédéric Lauwers du CHU de Purpan à Toulouse) qui dira si oui ou non Antoine Dupont peut jouer » a expliqué le président de la FFR. « Il faut faire confiance aux spécialistes et il n’y a pas meilleur spécialiste que la personne qui l’a opéré. Je rassure les gens en disant que l’on ne peut pas faire mieux que de demander au chirurgien qui l’a opéré de trancher. Personne ne connaît mieux le cas Antoine Dupont que lui ».

