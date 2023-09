Coupe du monde de rugby : Le XV de France bientôt face à l’une de ses bêtes noires ?

Thibault Morlain

Dans l’un des chocs de cette phase de poules de la Coupe du monde de rugby, l’Irlande l’a donc emporté face à l’Afrique du Sud. Un succès qui devrait permettre à Jonathan Sexton et sa bande de terminer à la première place de son groupe et d’éviter vraisemblablement le XV de France en quart de finale. En revanche, pour les Springboks, ce sont bien les Bleus qui pourraient être au menu du quart de finale. Une affiche qui met déjà l’eau à la bouche. Et dans l’histoire, l’avantage est à l’Afrique du Sud face au XV de France.

En s’imposant face à la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde de rugby, le XV de France avait mis une option sur la première place de son groupe. Après les All Blacks, les Bleus ont enchainé avec des victoires face à l’Uruguay et la Namibie. Désormais, les joueurs de Fabien Galthié vont devoir terminer le travail face à l’Italie pour valider cette première place du groupe A. Si tel était le cas, le XV de France affronterait alors le 2ème du groupe B et suite à la victoire de l’Irlande face l’Afrique du Sud, on pourrait alors se diriger vers un choc face aux Springboks.

EXCLU - XV de France : Dupont «ne fait pas les différences qu’il faisait par le passé» https://t.co/aWfSqnaMGP pic.twitter.com/hQjLc5WJUb — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Avantage Afrique du Sud face au XV de France ?

France-Afrique du Sud ! Voilà quelle pourrait donc être l’affiche en quart de finale pour le XV de France. Face aux champions du monde en titre, cela ne sera pas simple pour les joueurs de Fabien Galthié. De plus, les Bleus ont toujours eu énormément de mal face aux Springboks. Le XV de France reste pourtant sur un succès face à l’Afrique du Sud, c’était en novembre 2022 et cela s’était soldé par une victoire 30 à 26. Pour autant, le bilan global est largement en faveur des Sud-Africains. En effet, au total, il y a eu 45 matchs entre les deux nations et l’Afrique du Sud compte 27 succès contre 12 pour la France et 6 matchs nul. D’ailleurs, avant la victoire du XV de France en novembre dernier, les Springboks avaient enchainé 7 succès consécutifs face aux Français. Une véritable bête noire qui pourrait donc retrouver les coéquipiers d’Antoine Dupont, qui pourrait être incertain pour la rencontre. Il y a forcément de quoi frissonner.

Un choc que redoute Boudjellal