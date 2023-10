Coupe du monde de Rugby : Deschamps choqué par l’adversaire du XV de France

Axel Cornic

A la veille du quart de finale du XV de France, qui affrontera les Champions en titre sud-africains dans son enceinte du Stade de France (dimanche, 21h), Didier Deschamps s’est confié sur sa passion pour le rugby. Le sélectionneur de l’équipe de France de football semble d’ailleurs très impressionné par le prochain adversaire des Français.

Il y a certaines régions qui sont plus liées au rugby que d’autres et forcément, le Sud-ouest et surtout le Pays basque font partie des grands fiefs de l’Ovalie. Mais tous les Basques ne se tournent pas forcément vers le rugby...

« J’aime vraiment ce sport »

Didier Deschamps en est le parfait exemple et pour Le Parisien , il a raconté comment il a viré vers le football... tout en appréciant le rugby. « J’aime vraiment ce sport. J’ai eu l’occasion de le pratiquer à l’école, mais jamais en club. Tout jeune, même si j’ai touché à beaucoup de disciplines, je me suis dirigé vers l’Aviron Bayonnais section… foot » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France de football. « Aujourd’hui, j’aime bien le regarder à la télé. Il me procure du plaisir. Je connais les règles, même si elles évoluent ».

« J’ai vu pas mal de matchs, mais cet Irlande-Afrique du sud, waouh ! »