Coup de théâtre pour Antoine Dupont, voilà le problème !

Axel Cornic

Après des longs mois d’attente, Antoine Dupont semble tout proche d’un retour à la compétition. Mais il faudra patienter encore un petit peu, puisque le demi de mêlée de 29 ans n’est pas dans le groupe du Stade Toulousain pour le déplacement sur la pelouse de Montauban ce samedi, pour la 10e journée de Top 14.

Ce ne sera pas pour cette fois. Depuis mars 2025 et sa grave blessure au genou, tout le monde rêve de revoir Antoine Dupont sur un terrain de rugby. Et ça approche, puisque la star du rugby français a repris peu à peu les entrainements collectifs avec le Stade Toulousain.

« Son retour à la compétition n'est pas encore d'actualité » Les plus optimistes pensaient pouvoir le voir revenir ce samedi, à l’occasion de la rencontre chez le promu Montauban. Mais à Toulouse on a décidé de donner encore un peu de temps à Dupont. « Antoine a repris l'entraînement depuis plusieurs semaines maintenant avec nous, il se sent bien » a expliqué l’entraineur de la mêlée toulousaine Virgile Lacombe. « Après, son retour à la compétition n'est pas encore d'actualité, il va falloir attendre un petit peu ».