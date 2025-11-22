Antoine Dupont remplacé : Son successeur balance cash !

Axel Cornic

Toujours convalescent après son opération au genou, Antoine Dupont a déclaré forfait pour la tournée de novembre du XV de France, préférant prendre son temps pour revenir. Ainsi, Fabien Galthié a dû se trouver un nouveau capitaine et après Gaël Fickou, Grégory Alldritt semble l’avoir convaincu.

Après une tournée estivale sans aucune victoire en Nouvelle-Zélande, le XV de France n’a pas réussi à se relancer. L’Afrique du Sud a en effet infligé une quatrième défaite consécutive à Fabien Galthié et à ses hommes, ce qui a évidemment déclenché son lot de critiques. Et s’ils ont relevé la tête contre les Fidji la semaine dernière, ils devront obligatoirement confirmer ce samedi, face à l’Australie.

La dernière sans Dupont Ce match pourrait bien être le dernier sans un certains Antoine Dupont. Blessé au genou en mars dernier, le demi de mêlée devrait reprendre la compétition avec son club du Stade Toulousain dans seulement quelques jours. S’il retrouve sa forme, il a toutes ses chances pour retrouver le XV de France lors du 6 Nations 2026, avec un premier match très attendu contre l’Irlande le 5 février prochain.